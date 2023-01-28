وزير التجارة يترأس وفد مصر بقمة رؤساء الدول وقادة الأعمال بالعاصمة الغانية أكرا

كتب - إسلام سعيد

انطلقت صباح اليوم، بالعاصمة الغانية اكرا فعاليات قمة رؤساء الدول وقادة الأعمال، حيث ترأس الوفد المصري المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وضم الوفد الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، والسفير أيمن الدسوقي، سفير مصر بغانا والمستشار تجاري، أحمد طارق رئيس المكتب التجاري المصري في غانا.

وشارك الوزير بعدد من الجلسات المنعقدة في إطار القمة، والتي تضمنت الجلسة الافتتاحية والتي شارك فيها رئيس جمهورية غانا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والسكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلاً عن جلسة الدوائر المستديرة الرئاسية والتي تضمنت التباحث بين رؤساء الدول وقادة وكبار رجال الأعمال الأفارقة حول الوثيقة الخاصة بمخرجات منتدى الوزراء وكبار المسئولين والنظر في كيفية ضمان وجود دور محوري للشركات ومجتمعات الأعمال عند تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكيفية مواجهة العوائق التي قد تواجهها عند تطبيق الاتفاقية.

كما شارك المهندس أحمد سمير أيضاً بجلسة الخطوات المستقبلية، والتي استعرضت المقترحات وخطة العمل والخطوات المستقبلية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية وصولاً للتكامل الاقتصادي الافريقي، بالإضافة إلى الجلسة الختامية والإعلان عن انتهاء القمة الرئاسية الأولى حول الرخاء في أفريقيا.