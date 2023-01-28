وزير الأوقاف يكرم المتميزين في المقارئ النموذجية ويعلن تفاصيل مسابقة القرآن العالمية

كتب على عبد الرحمن

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للمسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين والكشف عن جوانبها الجديدة، والتى ستعقد في الفترة من 4- 8 فبراير المقبل، كما يكرم الوزير المتميزين من أعضاء المقارئ النموذجية أصحاب الصوت الحسن والأداء المتميز، بصرف مكافأة استثنائية قدرها (1000) جنيه وشهادة تقدير للمتميزين بالمقارئ النموذجية.

والمكرمون هم:

1. صالح أبو القاسم صالح - بني سويف

2. مصطفى حسين أحمد - بني سويف

3. عبد العليم طه عبد العظيم - بني سويف

4. محمد السعيد خلف الله - الغربية

5. محمد عبد الكريم عطية - الشرقية

6. إبراهيم محمد محي الدين - البحيرة

7. السعيد محمد أبو المكارم - البحيرة

8. محمود السيد محمود غنام - شمال سيناء

9. شريف عامر عبد الفتاح أحمد - الجيزة

10. عبد الرحمن فرج حافظ - القاهرة

11. عمرو عبد الناصر يحيى البشلاوي – الفيوم

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة لا تدخر وسعًا فى العناية بالقرآن الكريم وأهله، وأنه تم التشاور والاتفاق على إطلاق اسم الشيخ مصطفى إسماعيل، على المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، مؤكدًا أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعظيم جوائز حفظة القرآن الكريم وإكرامهم، قررت الوزارة فى وقت سابق أن تكون الجائزة الأولى للمسابقة ربع مليون جنيه وأن يكون الحد الأدنى لجوائز جميع فروع المسابقة 100 ألف جنيه، مع رفع إجمالى جوائز المسابقة من مليون إلى مليون ونصف المليون جنيه.