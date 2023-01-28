اليوم السابع
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وزارة الداخلية البريطانية تمنح 140 ألف أوروبى مزايا بالخطأ

السبت، 28 يناير 2023 12:14 م
وزارة الداخلية البريطانية تمنح 140 ألف أوروبى مزايا بالخطأ ريشى سوناك - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أكثر من 140 ألف مواطن من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة تلقوا مزايا لم تكن مستحقة لهم بسبب خطأ من وزارة الداخلية.

وأعربت هيئة المراقبة المستقلة (IMA) ، وهي الهيئة القانونية المكلفة بحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، عن قلقها من الوضع والتأثير المحتمل على المتضررين.

وقالت إنها أُبلغت بالمشكلة الأسبوع الماضي وقد كتبت الآن إلى وزارة الداخلية "لطلب توضيح الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل للتوصل إلى حل وما هي الخطوات الأخرى التي سيتم اتخاذها".

ويمكن للحكومة أن تقرر المطالبة باسترداد ملايين الجنيهات من مواطني الاتحاد الأوروبي أو قد تختار عدم ملاحقة أولئك الذين حصلوا على مزايا بشكل خاطئ ولم يعودوا يعيشون في البلاد.

وظهر الخطأ بعد أن أجرت وزارة الداخلية مراجعة لتحديث سجل التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة (UKVI) للأفراد الذين تم رفض وضعهم المستقر أو المستقر مسبقًا في خطة تسوية الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (EUSS).

تم منح سجلات أولئك الذين كانت لديهم قرارات معلقة "شهادة تطبيق" للسماح لهم بالتمتع بالحقوق ، التي تضمنها اتفاقية الانسحاب بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، أثناء التحقيق في قضيتهم. وشملت هذه الحقوق الوصول إلى الفوائد.

وقالت هيئة المراقبة المستقلة إنه نتيجة لهذه المراجعة، اكتشفت وزارة الداخلية أن ما يصل إلى 141 ألفًا استمروا في إظهار شهادة حالة الطلب بدلاً من الحالة "المرفوضة". هذا يعني أنه لا يزال بإمكانهم الوصول إلى المزايا على الرغم من حرمانهم من حق البقاء في المملكة المتحدة.

وأضافت الهيئة "أكدت وزارة الداخلية أن هذا لا يؤثر إلا على الأفراد الذين تلقوا قرار الرفض في الفترة ما بين 27 يونيو 2021 و 19 أبريل 2022. ولا يتأثر أي شخص تم منحه حالة التسوية المسبقة أو المستقرة ، ولا يحتاج إلى اتخاذ أي إجراء."

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم تحديث الوضع الرقمي عبر الإنترنت لبعض مقدمي طلبات التسوية في الاتحاد الأوروبي الذين تم رفض وضعهم.


بريطانيا

المملكة المتحدة

الاتحاد الاوروبى

بريكست

وزارة الداخلية البريطانية

ريشى سوناك



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