إندبندنت: ارتفاع عدد البريطانيين الراغبين فى التخلى عن جنسيتهم بعد بريكست

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن أعداد الأشخاص الذين يتخلون عن جنسيتهم البريطانية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يزداد.

ووفقا للأرقام التي حصلت عليها الصحيفة بموجب طلب حرية المعلومات، تقدم 868 شخصًا بطلبات للتخلى عن جوازات سفرهم البريطانية في عام 2021.

واعتبرت الصحيفة أن هذا كان ارتفاعًا بنسبة 30 في المائة عن عام 2020 ، وستة أضعاف ما كان عليه قبل عقد من الزمان - عندما كان يفعل ذلك حوالي 140 شخصًا فقط سنويًا.

بشكل عام ، تقدم 6،507 أشخاص بطلبات للتخلي عن جنسيتهم البريطانية بين عامي 2011 و 2021.

وتختلف أسباب التخلي من شخص لآخر ، وفقًا لمريم أحمد ، رئيس قسم الهجرة في شركة OTS Solicitors المتخصصة. قالت: "هذا يعتمد على تفضيلات وظروف كل شخص".

السبب الأكثر شيوعًا هو عندما يريد شخص ما الحصول على الجنسية في بلد آخر يقيد أو يحظر الجنسية المزدوجة ، على عكس المملكة المتحدة.

وقالت إن أحد العملاء السابقين اضطر إلى التخلي عن جنسيته البريطانية للحصول على الجنسية الصينية اللازمة ليكون مؤهلاً للعب مع فريق كرة قدم هناك.

تخلى عميل آخر عن جواز سفره البريطاني من أجل أن يصبح مواطناً لسنغافورة ، وهو أمر ضروري للوصول إلى حقوق معينة في ذلك البلد مثل شراء العقارات.

في حين أن القيود المفروضة على الجنسية المزدوجة هي مشكلة طويلة الأمد ، فقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تعقيدات جديدة لبعض المواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي.

وكان هناك ارتفاع في عدد البريطانيين المتقدمين للحصول على جوازات سفر غير بريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، من أجل التمتع بحقوق جنسية الاتحاد الأوروبي.