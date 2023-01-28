ندوة بمعرض القاهرة للكتاب حول ذكرى مئوية ميلاد البابا شنودة

كتب: محمد الأحمدى

يحتفل معرض القاهرة الدولي للكتاب ، فى دورته الرابعة والخمسين، بالذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، وذلك غدا الأحد فى السادسة مساء.

ومن المقرر أن يتم تنظيم ندوة عن البابا شنودة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب تحت عنوان "سماحة البابا شنودة الثالث.. مئوية الميلاد".

ويتحدث في الندوة الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي كان سكرتيرا للبابا شنودة وعاصر معه الكثير من المواقفوالأحداث، والقمص بطرس بطرس جيد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون وابن شقيق البابا شنودة، وكان يخدم معه في لجنة البر المركزية، والكاتب الصحفي أحمد السرساوى صاحب كتاب "الأسطورة" الذي يتناول حياة البابا شنوده ومسيرته.

ويشارك في الندوة ويديرها الدكتور رامى عطا صديق أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق، وله عدة مؤلفات عن البابا شنودة منها في صومعة أبى، والباباشنودة والصحفي المثالي، والبابا شنوده والمجتمع الأكاديمي.