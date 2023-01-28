موسكو تتهم واشنطن بتجنيد قراصنة في أوكرانيا لشن هجمات سيبرانية ضدها

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اتهمت الخارجية الروسية، اليوم السبت، الولايات المتحدة، بتجنيد قراصنة في مجال المعلوماتية في أوكرانيا وتدريبهم لشن هجمات سيبرانية ضد روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أوليجا سيرومولوتوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن موسكو على استعداد لصد أية هجمات سيبرانية من الخارج، وأن موسكو تواصل تعزيز أمنها المعلوماتي.

وأضاف سيرومولوتوف أن واشنطن وحلفاءها يسلكون نهجا خطرا للغاية في المجال الإلكتروني، ويعملون على عسكرة فضاء المعلومات، خلافا لرغبة أغلب الدول الاأعضاء في الأمم المتحدة.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن هناك تدريبات تجري تحت رعاية "الناتو" على توجيه ضربات باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات على مواقع روسية للبنية التحتية للمعلومات الحيوية.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 125 ألفا و510 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و189 دبابة و6 آلاف و344 من المركبات المدرعة و2188 من النظم المدفعية و453 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و221 من أنظمة الدفاع الجوي و293 طائرة و284 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و27 من المركبات وخزانات وقود.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت أن القوات الجوية الأوكرانية شنت في آخر 24 ساعة 8 ضربات على مجموعات روسية ومعدات عسكرية وذخيرة، وضربة على موقع لنظام الدفاع الجوي الروسي، كما دمر الجيش الأوكراني طائرات روسية من طراز سوخوي-25.

وذكر بيان صحفي صدر عن الهيئة، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن الجيش الأوكراني دمر أيضًا طائرة هليكوبتر روسية من طراز Mi-8 وطائرتين من طراز سوبركام بدون طيار، وضربت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية موقعين للقيادة الروسية وموقعين لنظام الدفاع الجوي وخمس مجموعات من أفراد جيشهم، كما تمكنت قوات الدفاع من صد هجمات معادية بالقرب من 12 بلدة محتلة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت، على مدار يوم أمس، 10 ضربات صاروخية، بما في ذلك واحدة على البنية التحتية المدنية في منطقة زابوروجيا، بالإضافة إلى ذلك، شن الروس 26 غارة جوية وفتح النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة 81 مرة، بما في ذلك على البنية التحتية المدنية في منطقة ميكولايف الجنوبية، فيما وردت أنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

من جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم /السبت/، مقتل أربعة مدنيين وإصابة سبعة آخرين، جراء قصف روسي لدونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف كيريلينكو " إنه في 27 يناير 2023، قتل الروس أربعة مدنيين في منطقة دونيتسك: ثلاثة في باراسكوفيفكا وآخر في فيليكا نوفوسيلكا، وأصيب 7 آخرون".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشار إلى أنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وفي سياق متصل، قالت قيادة العمليات الشمالية الأوكرانية، إن القوات الروسية تواصل قصف المناطق الحدودية بمنطقة سومي بقذائف الهاون.

وأضافت أنه تم الإبلاغ، خلال يوم أمس، عن وقوع أربعة انفجارات بالقرب من باتشيفسك، مشيرة إلى أن القوات الروسية استخدمت مدافع الهاون من عيار 120 ملم في القصف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.