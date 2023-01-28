اليوم السابع
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أوربان: نجاحات روسيا فى أوكرانيا ستؤدى إلى مشاكل خطيرة لحلف "الناتو"

السبت، 28 يناير 2023 08:00 ص
أوربان: نجاحات روسيا فى أوكرانيا ستؤدى إلى مشاكل خطيرة لحلف "الناتو" رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان
وكالات

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أكد رئيس الوزراء المجرى، فيكتور أوربان، أنه في حال انتصار روسيا فى أوكرانيا، ستتساءل دول "الناتو" حينها حول إرسال قواتها لمساعدة كييف من عدمه، محذّرا الأوروبيين من دمار بلدانهم.

وقال أوربان في مقابلة مع The American Conservative: "إذا نجح هجوم الربيع الروسى القادم، سيطرح على دول "الناتو" السؤال: هل يجب إرسال جنودا للقتال من أجل أوكرانيا؟".

وأكد أن سكان الولايات المتحدة لا يفكرون في ذلك، وأضاف: "لكن هذا الأمر ينمو في أذهان عدد متزايد من الأوروبيين الذين ستُدمر بلدانهم إن اتسعت الحرب".


فيكتور اوربان

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الناتو

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