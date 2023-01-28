مفوض الأمم المتحدة يبحث أوضاع حقوق الإنسان في فنزويلا مع "مادورو"

أ ش أ

بحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم السبت، مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وقال مادورو - على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، عقب اجتماع مغلق في قصر ميرافلوريس الرئاسي، وفقا لراديو (مونت كارلو) الدولي - "لقاء مثمر مع فولكر تورك"، مؤكدا التزام بلاده بالدفاع عن حقوق الإنسان والرغبة في المضي قدما في تحسين النظام القضائي.

جدير بالذكر أن تورك والوفد المرافق له وصلوا الخميس الماضي والتقوا بمنظمات غير حكومية وممثلي المجتمع المدني .

دعت منظمة غير حكومية بفنزويلا إلى تعزيز العمل من أجل حماية حقوق الإنسان.