صحفية إسبانية: رئيس فنزويلا يتغيب عن قمة دول أمريكا اللاتينية خوفا من اعتقاله

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو لن يسافر إلى الأرجنتين لحضور قمة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، وذلك خوفا من اعتقاله بتهمة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى أن مادورو ألغى زيارته إلى الأرجنتين بعد أن تعرض لانتقادات من المعارضة بشأن دعوته من قبل حكومة البيرتو فيرنانديز، خاصة فى ظل شن أحزاب المعارضة في الأرجنتين حملة واسعة ضد إقامة مادورو في بلادهم بسبب اتهامات ضده بتهريب المخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت الصحيفة أن مادورو أيضا تعرض لتهديدات بالهجوم عليه والوفد الفنزويلى حال وصوله إلى الأرجنتين.

وقالت الحكومة الفنزويلية، إن مادورو سيتغيب عن حضور القمة بسبب "خطة عدوان" مزعومة ضده، حيث فى الساعات القليلة الماضية تكم ابلاغنا بخطة تم وضعها من قبل احزاب المعارضة بتنفيذ سلسلة من الهجمات ضد وفدنا برئاسة الرئيس.

وآثار الوجود المحتمل للرئيس الفنزويلي جدلاً ورفضًا واسع النطاق في الأرجنتين ، بسبب شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا.

وطلبوا من عدالة الأرجنتين التصرف بجدية في حال وصول مادورو إلى بوينوس آيريس للمشاركة في قمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وتفعيل بروتوكولات التعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية التي تشتبه في تورط مادورو في شبكات تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.