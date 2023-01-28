مصرع طفل صعقا بالكهرباء بطهطا فى سوهاج.. اعرف التفاصيل

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام، طفل يبلغ من العمر 13 سنة يقيم بمنطقة السوق البرانى دائرة قسم شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج، مصرعه عقب تعرضه لصعق التيار الكهربائى له أثناء قيامه بجني بعض ثمار الفاكهة من أعلى أحد الأشجار المجاورة لمنزله، لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية المارة بالشارع بمحيط الشجرة مما نتج عنه صعقه ووفاته.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل صعقا بالكهرباء بدائرة قسم شرطة طهطا شمالى المحافظة وتم نقله للمستشفى العام بطهطا تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشمال ورئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بوصول المدعو أيمن ح ش ج 13 سنة طالب لمستشفى طهطا العام ويقيم السوق البراني دائرة قسم طهطا " جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائي.

وبسؤال كل من والده حسين ش ج د 40 سنة عامل ووالدته هدي م يم 45 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء قيام نجلهما بجني بعض ثمار الفاكهة من أعلي أحد الأشجار المجاورة لمنزله لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية المارة بالشارع بمحيط الشجرة مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صدمة عصبية "ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقع وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.