أوقاف سوهاج تفتتح مسجد الدكتور هشام أبو العز فى جرجا.. صور

سوهاج محمود مقبول

افتتحت اليوم الجمعة مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، بإشراف الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل مديريه أوقاف سوهاج، مسجد الدكتور هشام أبو العز بقرية الحوفة التابعة لإدارة أوقاف مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك ضمن خطة الدولة لإعمار المساجد.

جاءت خطبة الجمعة بحضور فضيله الشيخ الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبد الصبور عامر رئيس قسم المتابعة، والشيخ علي خليل مدير الإرشاد الديني والمسؤول الإعلامي بالمديرية محمود العجوز، ولفيف من علماء الأوقاف وأكد وكيل الوزارة في تصريحات له اليوم على الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

جاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الوطنية بين الحقيقة والادعاء" وتناولت الخطبة أن كل ما تقوم به ‏مصالح الأوطان هو من صميم مقاصد الأديان، وذروة الجهاد هو الجهاد فى ‏سبيل الوطن، سواء أكان دفاعًا عن حدوده أم دفاعًا عن أمنه أم قضاء ‏لمصالحه، وأن ما تقوم به الأجهزة الشرطية المتخصصة فى مجال الإطفاء وفى ‏مجال الإنقاذ وفى مجال مواجهة الجريمة المنظمة واللصوص وفى مواجهة ‏الهجرة غير الشرعية بما تودى به من حياة بعض شبابنا الذين يقعون فريسة ‏لجماعات تهريب البشر، وما تقوم به فى مجال مواجهة تجار السموم والمخدرات ‏وجماعات غسيل الأموال وجماعات التزييف والتزوير، وقد يغفل كثير من ‏الناس عن ما تقوم به جماعات الإطفاء وجماعات الإنقاذ النهرى وجماعات ‏إبطال مفعول المتفجرات ‏هو عين الجهاد الحقيقي.

يذكر أن اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، افتتح قبل ذلك مسجد «سلمان» بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية، وأئمة الأوقاف، والأهالي والمسجد.



المصلين بإفتتاح المسجد



جانب من الحضور بخطبة الجمعة بجرجا



جموع المصلين بخطبة الجمعة اليوم



صلاة الجمعة من المسجد اليوم



قران الجمعة بمسجد الدكتور هشام بجرجا



كبار علماء الأوقاف بإفتتاح المسجد



لافتة إفتتاح مسجد بجرجا



وكيل أوقاف سوهاج بمسجد الدكتور هشام بجرجا



وكيل أوقاف سوهاج يصل المسجد