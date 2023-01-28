مصرع طالب في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى طالب مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية (موتوسيكل) في طريق أنشاص الرمل – بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، اخطارا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول محمد ال، 18 سنة، طالب، مقيم في قرية بساتين بركات بمركز بلبيس، جثة هامدة إثر توقف عضلة القلب.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات حدوث إصابة الطالب التي أودت بحياته إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية (موتوسيكل) في طريق أنشاص الرمل – بلبيس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

في سياق آخر، تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود، أولى جلسات محاكمة عامل زراعي؛ لاتهامه بقتل زوجة ابنه داخل منزله في دائرة مركز كفر صقر، حيث تعود أحداث القضية رقم 17470 لسنة 2022 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 1928 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، ليوم 4 أغسطس الماضي، عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول سارة و م، 21 عاما، مقيمة بدائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة إثر إصابتها إصابات متعددة بالرأس، مع الاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين تعرض المجنى عليها لضرباب بالرأس.

وتبين من التحريات الأولية أن والد زوجها وراء التسبب في مقتل المجني عليها، إثر التعدي عليها بالضرب بعصا خشبية (شومة)، وذلك على إثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليها، حيث استغل وجود المجني عليها وحدها في الحظيرة الملحقة بالمنزل وعاجلها بعدة ضربات بالرأس أودت بحياتها، وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأمرت بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.