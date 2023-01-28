إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 12 مواطنا، في حادث تصادم وقع بطريق قرية أبو عش بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق أبو عش المتفرع من الطريق الدائري بالفيوم، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارتين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 12 مواطنا، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربى، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، عند مدخل قرية قلمشاة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شقة سكنية بمنطقة دار رماد، بمحافظة الفيوم، شهدت تسرب غاز، فانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين وتم نقلهما إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان حريق شب بمصنع للنباتات الطبية والعطرية، بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث، وتم إخماد النيران والسيطرة علي الحريق، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى التحقيق.

وكان طريق "القاهرة _أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بين قريتي هوارة والناصرية في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع مواطنين، وإصابة 17 آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.