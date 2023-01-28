مصرع طالب أثناء محاولة إسعافه.. تناول جرعة علاج زائدة فى سوهاج

كان اللواء مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة طالب يعانى من الصرع على إثر تناوله جرعه من العلاج أزيد من المقرر له من الطبيب المعالج وتم نقله للمستشفى الجامعى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ومفتش مباحث مركز شرطة سوهاج ورئيس مباحث مركز شرطة سوهاج وصول المدعو / محمود ع ا ع 17 سنة طالب لمستشفي سوهاج الجامعي ويقيم ناحية دائرة مركز سوهاج مصاباً " حالة إعياء " إدعاء تناول مادة غير معلومة وتوفـي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

وبسؤال شقيقه المدعو أحمد ع ا ع 22 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأن شقيقه المذكور يعاني من مرض " الصرع " وتناول جرعة زائدة من العلاج الخاص به عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى سوهاج الجامعى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير عن حالة الوفاة.