تسمم أسرة من 4 أشخاص عقب تناولهم باميه فاسدة فى جزيرة شندويل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى أسرة مكونه من 4 أشخاص من بينهم طفلين مصابين بحالة إعياء شديد والم بالبطن وتم إحتجازهم بقسم الإستقبال لتلقى العلاج اللازم حيث تبين عقب سؤالهم ان سبب إصابتهم حدثت عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا عبارة عن وجبة بامية بالمنزل بناحية قرية جزيرة شندويل دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل والحالة العامة لهم مستقرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغا من غرفة العمليات يفيد بإصابة أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص مصابين بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا عبارة عن وجبة بامية وتم نقلهم للمستشفى للعلاج وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وصول م . ع . م 48 سنة، وأ . ج . 35 سنة ربة منزل، وع . م . ع 7 سنوات ، ويوسف . م . ع 6 سنوات، نجلى الأول والثانية إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصابين بحالة إعياء والم بالبطن وتم حجزهم بقسم إستقبال الباطنة بالمستشفى وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم والحالة العامة مستقرة.

وبسؤال الأول والثانية قرر حدوث إصابتهم جميعا عقب تناولهم وجبة غذائية منزلية عبارة عن بامية بالمنزل بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهة المختصة التحقيق في الواقعة.

يذكر أن مستشفى المراغة المركزى بشمال محافظة سوهاج، أستقبل أسرة مكونه من 5 أشخاص مصابين بحالة قيئ وألم بالبطن على إثر تناولهم طعاما منزليا فاسدا عبارة عن وجبة مكرونة تم إحتجاز المصابين الخمسة بقسم الإستقبال وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم والحالة العامة لهم مستقرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغا من مستشفى المراغة المركزى شمالى محافظة سيدة وزوجها و3 أطفال مصابين بحالة أعياء عقب إصابتهم بحالة تسمم غذائى عقب تناولهم وجبة غذائية عبارة عن مكرونة فاسده.