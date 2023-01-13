مصرع طالبة تناولت قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ فى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي مصرعها، إثر تناولها قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جرى نقلها لمستشفى بنها الجامعي، قسم السموم، إلا أنها توفت أثناء محاولة تقديم العلاج لها، جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

وشيع أهالي قرية كفر طحا الجثمان لمثواها الأخير، وسط حالة من الحزن على رحيلها بهذا الشكل، كما تلقت الأسرة العزاء في الراحلة من قبل أهالي القرية.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال طالبة بالصف الثالث الثانوي، مصابة بحالة إعياء إثر تناولها قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ بقرية كفر طحا دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص وسؤال أهلية المتوفاة أكدوا أنها تدعي "ن ي ع"، 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي، مقيمة قرية كفر طحا دائرة المركز، كما أنها تناولت قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ، ما أدي إلى إصابتها بحالة إعياء شديد وجري على إثرها نقلها لمستشفى بنها الجامعي، إلا أنها توفت أثناء تقديم العلاج لها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وجرى تشييع الجثمان لمثواه الأخير وسط حالة من الحزن على رحيلها.