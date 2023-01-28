اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة سيدة فى انقلاب سيارة على طريق العريش القنطرة

السبت، 28 يناير 2023 03:24 م
مصرع شخص وإصابة سيدة فى انقلاب سيارة على طريق العريش القنطرة إسعاف - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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لقي شخص مصرعه، وأصيبت سيدة فى حادث انقلاب سيارة على طريق شمال سيناء الساحلى العريش القنطرة، وأفادت مصادر أمنية وطبية، أنه وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها على طريق "العريش / القنطرة شرق، في منطقة المزار شرق مدينة بئر العبد.
 
وأسفر الحادث عن مصرع، "محمد. ع. ا-25 سنة، من العريش، آثر إصابته بنزيف بالمخ وإصابة بسمه. أ. م-20 سنة، من العريش، بكدمات متفرقة بالجسد. 
وتم الدفع بسيارتي إسعاف، ونقل الجثة الي ثلاجة مستشفي العريش العام تحت تصرف النيابه العامه، ونقل المصابة إلى المستشفي  العام بالعريش لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات .
 
 

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