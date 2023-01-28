مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب آخر بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية في طريق العصلوجي – أبو الأخضر بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول كريم م ال ، 19 سنة، جثة هامدة، وكمال م ك ، 20 سنة، مصابًا بكدمات وجروح وكسور متعددة في أنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته وتسببت في إصابة المصاب، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية (موتوسيكل) يستقلونها في طريق العصلوجي – أبو الأخضر بدائرة مركز الزقازيق، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصاب ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الزقازيق العام والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

في سياق آخر، تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود، أولى جلسات محاكمة عامل زراعي؛ لاتهامه بقتل زوجة ابنه داخل منزله في دائرة مركز كفر صقر، حيث تعود أحداث القضية رقم 17470 لسنة 2022 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 1928 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، ليوم 4 أغسطس الماضي، عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول سارة و م، 21 عاما، مقيمة بدائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة إثر إصابتها إصابات متعددة بالرأس، مع الاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين تعرض المجنى عليها لضربات بالرأس.

وتبين من التحريات الأولية، أن والد زوجها وراء التسبب في مقتل المجني عليها، إثر التعدي عليها بالضرب بعصا خشبية (شومة)، وذلك على إثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليها، حيث استغل وجود المجني عليها وحدها في الحظيرة الملحقة بالمنزل وعاجلها بعدة ضربات بالرأس أودت بحياتها، وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأمرت بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.