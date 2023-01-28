مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد في مركز بيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقيت سيدة مصرعها صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديدية بمدينة بيلا، بالقرب من المقابر حيث تصادف مرور قطار بيلا كفر الشيخ، ليصطدم القطار بالسيدة وتوفيت في الحال متأثرة بالحادث، ويجري نقلها عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بيلا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن وكذلك قسم شرطة بندر بيلا، يفيد بورود بلاغ من أهالي مدينة بيلا، بمصرع سيدة أسفل عجلات القطار، وذلك أثناء مرورها من معبر غير شرعي وغير مخصص لعبور المشاه بالقرب من منطقة المقابر بمدينة بيلا، وتتوفى فى الحال في موقع البلاغ.

بانتقال ضباط قسم شرطة بيلا، إلى موقع البلاغ تبين مصرع سيدة في منتصف العقد السادس من العمر تدعى فاطمة يوسف السيد شرف الدين، 65 عاما، تقيم بقرية الشرقاوية التابعة لمركز شرطة بيلا، ليجري نقل الجثة عن طريق سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرر محضر بالواقعة إداري قسم شرطة بيلا وجار العرض على جهات التحقيق بمركز شرطة بيلا، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جثمان السيدة المتوفاة إلى رحمة الله تعالى.