ضبط 3 أشخاص يروجون للمواد المخدرة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط 3 أشخاص من ذوي المعلومات الجنائية، في 3 مراكز بكفر الشيخ، وذلك عقب رصدهم والتأكد من أنهم يتاجرون بالمواد المخدرة خاصة مسحوق الهيروين والحشيش وأقراص التامول المخدر.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي برصد وحدات البحث الجنائي بمراكز البرلس ومطوبس وقسم بيلا، 3 عناصر من ذوي المعلومات الجنائية أثناء ترويجهم للمواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول بمركز البرلس وتبين أنه " ر. ا. ع. خ" 29 عاما، صياد ومقيم ببرج البرلس سبق اتهامه في 12 قضية من بينها مخدرات وسرقة بالإكراه وسلاح وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وأقراص مخدرة ومبلغ مالي من حصيلة البيع وسلاح أبيض، ليحرر له محضر رقم 268 لسنة 2023 جنايات مركز البرلس.

وفي مركز مطوبس، تمكنت وحدة البحث الجنائي من ضبط " ع. م. م. أ" 40 عاما، عاطل، مقيم بعزبة العرب سبق اتهامه في 7 قضايا وبحوزته كمية من أقراص التامول المخدر ومبلغ مالي من حصيلة البيع، ليحرر له محضر رقم 182 لسنة 2023 جنايات مركز مطوبس.

كما تمكنت وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة بيلا من ضبط شخص من ذوي المعلومات الجنائية، " ف. ا. م. ا " 44 عاما، مقيم بحى المشرفي ببندر بيلا، سبق اتهامه في 10 قضايا من بينها مخدرات سلاح مشاجرة تبديد إيصال أمانة، حيث جرى ضبطه بحوزته كمية من مسحوق الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، ليحرر له محضر رقم 65 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة بيلا.