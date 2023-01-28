اليوم السابع
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السبت، 28 يناير 2023 03:36 م
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مستشفى بنها التعليمى ينظم حملة للكشف عن أمراض ارتشاح شبكية العين لمرضى السكر مجانا

السبت، 28 يناير 2023 03:10 م
مستشفى بنها التعليمى ينظم حملة للكشف عن أمراض ارتشاح شبكية العين لمرضى السكر مجانا شبكية العين - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، ممثلة في قسم طب وجراحة العيون، تنظيم حملة مجانية للكشف المبكر عن أمراض ارتشاح شبكية العين لمرضي السكري بالمجان، والتي تنطلق غدا الأحد الموافق 29 يناير الجاري، وتستمر حتي الخميس الموافق 2 فبراير المقبل، وذلك في عيادة الرمد بالمستشفى.

وأوضحت المستشفى، في بيان لها، أنه يتم تنظيم الحملة تحت رعاية الدكتور محمد فوزي السوده رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومتابعة مستمرة من الدكتور وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة الشباسي مدير عام المستشفى، والدكتور محمد أبو الفتوح رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى، استشاريو وأطباء قسم طب وجراحة العيون، وفي إطار حرص أطباء المستشفى على تقديم خدمة طبية عالية الجودة، واستمرارا للارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المستشفى.

وتابعت المستشفى، أنه سيتم عمل الأشعة علي شبكية العين بالماسح الضوئي"OCT" لجميع مرضى الإرتشاح بالمجان، مناشدة المواطنين بضرورة إحضار صورة من الرقم القومي، ورقم الهاتف الأرضي أو المحمول، مشيرة إلى أن مواعيد العمل بالعيادة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الواحدة والنصف ظهرا.


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