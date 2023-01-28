مستشفى بنها التعليمى ينظم حملة للكشف عن أمراض ارتشاح شبكية العين لمرضى السكر مجانا

وأوضحت المستشفى، في بيان لها، أنه يتم تنظيم الحملة تحت رعاية الدكتور محمد فوزي السوده رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومتابعة مستمرة من الدكتور وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة الشباسي مدير عام المستشفى، والدكتور محمد أبو الفتوح رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى، استشاريو وأطباء قسم طب وجراحة العيون، وفي إطار حرص أطباء المستشفى على تقديم خدمة طبية عالية الجودة، واستمرارا للارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المستشفى.

وتابعت المستشفى، أنه سيتم عمل الأشعة علي شبكية العين بالماسح الضوئي"OCT" لجميع مرضى الإرتشاح بالمجان، مناشدة المواطنين بضرورة إحضار صورة من الرقم القومي، ورقم الهاتف الأرضي أو المحمول، مشيرة إلى أن مواعيد العمل بالعيادة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الواحدة والنصف ظهرا.