فريق جراحي ببنها التعليمي ينقذ حياة مريضة سبعينية تعاني من انفجار بجدار البطن

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور السيد المقدم، بإجراء جراحة عاجلة وخطيرة لمريضة في الـ70 من عمرها، تعاني من انفجار بجدار البطن ناتج عن استسقاء ناتج عن فشل في وظائف الكبد، ووجود فتق مرتجع بجدار البطن وانسداد بالأمعاء، وتحسنت الحالة الصحية للمريض وغادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

وأوضحت المستشفى، في بيان لها، أنه جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وبمتابعة مستمرة من الدكتور وائل الدرندلي، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة الشباسي مدير عام المستشفى، والدكتور نادي أحمد رئيس قسم الجراحة.

وكشفت المستشفى، تفاصيل الجراحة، بأنه قام فريق جراحي بقيادة الدكتور السيد المقدم، بإجراء جراحة عاجلة وخطيرة لمريضة في الـ70 من عمرها، حضرت إلي قسم الطوارئ تعاني من انفجار بجدار البطن ناتج عن استسقاء ناتج عن فشل في وظائف الكبد، ووجود فتق مرتجع بجدار البطن وانسداد بالأمعاء.

وتابعت، أنه علي الفور قام الفريق الطبي بقيادة الدكتور السيد المقدم، والدكتور مدحت حمدي، ونواب الطوارئ الدكتور باسم محمد، والدكتور مصطفي الخطيب، والدكتور أحمد صلاح، والدكتور مازن الدمرداش، بتحضير الحالة وتعويض البلازما وإنعاش المريضة، وتمت الجراحة في خلال ساعات قليلة من دخول المريضة، وتم خلالها تسليك الأمعاء الملتصقة بصعوبة مع استئصال جزء حوالي 90 سم مصاب بغرغرينا، وإعادة توصيل الأمعاء وتحسنت الحالة وغادرت بعد أسبوع من الجراحة.

وقدمت إدارة المستشفى، الشكر لفريق التخدير الدكتور إيهاب سعيد، والدكتور كريم عبد الله وتمريض الطوارئ.



أثناء الجراحة بالمستشفى