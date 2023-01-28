محافظ الغربية يفتتح 3 معارض جديدة لـ"أهلا رمضان" بالمحلة وسمنود.. صور

فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في افتتاح معارض أهلا رمضان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة وإتاحتها أمام المواطنين، جاء ذلك خلال افتتاحه 3 معارض "أهلاً رمضان" بحي أول وثان المحلة ومدينة سمنود.

وافتتح المحافظ معرض أهلا رمضان بميدان الشون بحي ثان المحلة والذي يضم مجموعة من السلع الغذائية الأساسية مثل (السكر، الأرز، الزيت، الحبوب، الشاي، العسل، منتجات الألبان، إلى جانب اللحوم والأسماك بأنواعها).

كما افتتح في حي أول المحلة معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة والذي يضم السلع الغذائية والمعلبات بأنواعها، إلى جانب اللحوم البلدية والدواجن والأسماك، ومنتجات الألبان، إلى جانب افتتاح معرض اهلا رمضان بسمنود لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتفقد "المحافظ" المعارض والتي تضم كافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والتقى بالمواطنين الوافدين على المعارض واطمئن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء كمال عبد الله عزت رئيس مركز ومدينة سمنود، و أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، و سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.



معرض اهلا رمضان



المحافظ يتفقد المعارض