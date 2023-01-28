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متحدث الرئاسة: زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا فى ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين

السبت، 28 يناير 2023 03:34 م
متحدث الرئاسة: زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا فى ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة ييريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة ثنائية هى الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا.
 
وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس لأرمينيا الصديقة وهى الأولى من نوعها لرئيس مصرى، تأتى في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي لا تقتصر فقط على الشق الرسمي وكون مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها، وإنما تتعدى ذلك لتشمل العلاقات الشعبية الوطيدة واستضافة مصر لجالية أرمينية كبيرة ساهمت من جانبها بدور هام في تاريخ مصر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية.

السيسي

الرئيس السيسي

السيسي يزور ارمينيا

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