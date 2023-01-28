ماذا تفعل عندما يتم تشخيص إصابة طفلك بمرض السكري؟

كتبت ميرفت رشاد

أكثر أنواع مرض السكري شيوعًا عند الأطفال هو النوع الأول، والذي يحدث عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج ما يكفي من هرمون الأنسولين المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم في الجسم بدون الأنسولين.

لا تستطيع خلايا الجسم امتصاص الجلوكوز، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بشكل خطير، يمثل النوع الأول 90٪ من حالات السكري عند الأطفال والباقي عادة من النوع الثاني من مرض السكري المعروف باسم داء السكري المعتمد على الأنسولين هو أحد أمراض المناعة الذاتية مع العوامل الوراثية والبيئة والفيروسات التي تلعب دورًا في تحفيز المناعة الذاتية.

هذا النوع من مرض السكري ، يهاجم الجهاز المناعي ويدمر خلايا بيتا في البنكرياس التي تنتج الأنسولين، في حين أن داء السكري من النوع 2 ، الذي يشار إليه على نطاق واسع بمرض السكري غير المعتمد على الأنسولين ، يحدث عادة في الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

التعرف على العلامات

من المهم أن يكون الآباء على دراية بالعلامات والأعراض الأساسية لمرض السكري، تشمل بعض العلامات الرئيسية لمرض السكري من النوع الأول زيادة التبول (أثناء النهار والليل) ، والتبول في الفراش من حين لآخر ، والعطش الشديد والجوع ، وفقدان الوزن السريع ، والإرهاق الشديد، في حالة النوع 2 ، إذا كان الطفل يعاني من السمنة أو زيادة الوزن مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم ، يوصى دائمًا بزيارة اختصاصي الغدد الصماء للأطفال وفحص مرض السكري من النوع 2.

ماذا يمكن أن يأكل الأطفال إذا كانوا مصابين بالسكري؟

في الأطفال، لا يوجد نظام غذائي خاص لمرضى السكري، أي نظام غذائي صحي هو النظام الغذائي المثالي، لا يمكن تقيد أي طعام معين للأطفال لأنهم في سنوات نموهم ويحتاجون إلى وجبة متوازنة تتكون من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية والألياف، بالنسبة للأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول ، يوصى بوجبة صحية ومتوازنة تحتوي على 50-55٪ كربوهيدرات و 20٪ بروتينات و 10-15٪ دهون، يُقترح أن يستهلك الأطفال 1-2 فاكهة و 3-5 خضروات يوميًا.

ما يجب تجنبه؟

من المهم تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة قدر الإمكان، وهذا يشمل الكعك والبسكويت ورقائق البطاطس .

ما يجب فعله

● فحص مستوى الجلوكوز في الدم 4 مرات على الأقل كل يوم

● تناول الأنسولين 4 مرات على الأقل كل يوم

● عد الكربوهيدرات في الأطعمة التي تتناولها

● معرفة ما الذي يجعل نسبة الجلوكوز في الدم تختلف وإجراء التغييرات

● حافظ على جلوكوز الدم في النطاق المستهدف