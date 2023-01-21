الدليل الكامل للنظام الغذائى الشتوى للتحكم فى السكر

كتبت ميرفت رشاد

6 أطعمة شتوية يمكن أن تساعد في التحكم بمستويات السكر فى الدم: 1. البرتقال تعتبر الفواكه الحمضية مثل البرتقال مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم والألياف وفيتامين سي. نظرًا لانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ، فإنها لا تزيد من مستويات السكر في الدم بسرعة بعد تناولها، بالنسبة لمرضى السكر ، فيتامين ج مهم للغاية لأنه يخفض مستويات السكر في الدم. وفقًا للدراسات ، فإن مرضى السكري من النوع 2 الذين يستهلكون 1000 مجم من فيتامين سي يوميًا لديهم مستويات سكر منخفضة في الدم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة القوية ، فيتامين C يساعد في استعادة الخلايا التالفة. يتم تقليل المشكلات الصحية المتعلقة بالنوع 2 من مرض السكري من خلال هذا الشفاء. مرض السكري هو حالة تحدث عندما يطور الجسم مقاومة الأنسولين أو نقص في إنتاج الأنسولين نتيجة لذلك، تمتص الخلايا كمية أقل من الجلوكوز في الدم لاستخدامها في عملية التمثيل الغذائي، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب وأمراض الكلى والاعتلال العصبي وبتر الساق وفقدان البصر وما إلى ذلك إذا لم يتم علاجه لذلك، يجب أن تكون الرعاية أمرًا بالغ الأهمية عند التعامل مع مرض السكري، يمكن أن يكون للطقس أيضًا تأثير على مستويات السكر في الدم أو مرض السكري، وإليك النظام الغذائي الشتوي المثالي الذي يمكن أن يساعد في السيطرة على مرض السكري، وفقا لما نشره موقع "ndtv".تعتبر الفواكه الحمضية مثل البرتقال مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم والألياف وفيتامين سي. نظرًا لانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ، فإنها لا تزيد من مستويات السكر في الدم بسرعة بعد تناولها، بالنسبة لمرضى السكر ، فيتامين ج مهم للغاية لأنه يخفض مستويات السكر في الدم. وفقًا للدراسات ، فإن مرضى السكري من النوع 2 الذين يستهلكون 1000 مجم من فيتامين سي يوميًا لديهم مستويات سكر منخفضة في الدم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة القوية ، فيتامين C يساعد في استعادة الخلايا التالفة. يتم تقليل المشكلات الصحية المتعلقة بالنوع 2 من مرض السكري من خلال هذا الشفاء.

2. البطاطا الحلوة يحب الجميع الطعم المريح للبطاطا المهروسة، نظرًا لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ، فإن سترفع نسبة السكر في الدم بسرعة، تحتوي البطاطا الحلوة على أقوى قوة غذائية، ولها مؤشر نسبة السكر في الدم أقل قليلاً بالمقارنة مع البطاطس البيضاء، قد يرتفع سكر الدم مع البطاطا الحلوة بشكل تدريجي.

3. الجزر الجزر يحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، فهو غذاء مثالي لمرضى السكر، تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد على تقوية المناعة،بشكل عام ، يمكن العثور على بيتا كاروتين وفيتامين أ في الجزر. كلاهما يساهم في تعزيز حدة البصر وتقليل مخاطر اعتلال الشبكية ، نتيجة لمرض السكري.

4. القرفة بهارات طبيعية ومضادات أكسدة قوية، القرفة لها خصائص قوية مضادة للالتهابات وتعزز المناعة بهذه الطريقة، أظهرت العديد من الدراسات أن القرفة تعمل على خفض مستويات الكوليسترول، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، يحسن تناول القرفة بانتظام من حساسية الأنسولين، ما يخفض مستويات السكر في الدم، إنه يحاكي تأثيرات الأنسولين ويعزز امتصاص الخلايا للجلوكوز، ما يقلل من مستويات السكر في الدم نتيجة لذلك.

5. الخضراوات الصليبية في فصل الشتاء، يمكن الوصول إلى الخضراوات الصليبية على نطاق واسع. وتشمل البروكلي والقرنبيط والكرنب، هذه الخضروات منخفضة جدًا في النشا وهي جيدة للتحكم في الوزن، تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد على تقوية المناعة، تحتوي هذه الخضراوات على نسبة ألياف تصل إلى 7٪ تقريبًا، تعمل الألياف على إبطاء عملية الهضم وتقليل الشعور بالجوع، بالإضافة إلى ذلك، تقلل الألياف مستويات السكر في الدم، يحتوي البروكلي على عنصر يسمى سلفورافان، يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، تشمل هذه الخضار فيتامين K ، الذي يساعد على التحكم في تخثر الدم ويقلل من خطر انسداد صمام القلب طوال فصل الشتاء.