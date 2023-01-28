كيفية التحكم فى الكوليسترول.. 5 أشياء بسيطة للقيام بها لإدارة الدهون

كتبت إيناس البنا

الكوليسترول هو مادة دهنية شمعية في الدم تساعد على إنتاج الهرمونات في الجسم وتقوية أغشية الخلايا، الكوليسترول من نوعين - جيد وسيئ - وعندما يتجاوز الأخير الأول، فإنه يسبب مشاكل للقلب والصحة العامة، عالي الدهون هي أزمة صحية كبيرة يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض قاتلة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

في كثير من الأحيان، يُعزى ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى الإفراط في تناول الدهون المشبعة والمتحولة ،التدخين تناول المشروبات السكرية أو كحول، حتى العوامل الوراثية في بعض الأحيان.

ولكن هناك دائمًا طريقة غير طبية للخروج منه، إذا لم تكن على استعداد للاعتماد عليه الستاتين للتحكم في ارتفاع الكوليسترول، هناك 5 أشياء بسيطة يمكن القيام بها لتصحيح الأمور وفقا لموقع "thehealthsite".

التبديل إلى الدهون الصحية

بدلاً من ملء الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في الأطعمة المصنعة والمعبأة ، انتقل إلى أشكال صحية أكثر من الدهون مثل المكسرات والبذور والأسماك الدهنية والسمن، بالكميات المناسبة ، يمكن أن تكون هذه هي المفتاح لإدارة مستويات الكوليسترول بشكل أفضل.

الإقلاع عن التدخين

يمكن أن يكون للتدخين أيضًا تأثير كبير على مستويات الكوليسترول، ولهذا يوصي الأطباء مرضى فرط شحميات الدم بالإقلاع عن التدخين بكل أشكاله ، حتى التدخين الإلكتروني.

الحد من تناول الكحول

من الناحية المثالية ، يجب على المرء الإقلاع عن شرب الكحول للأبد، يمكن أن يعمل العجائب في إدارة الكوليسترول وصحة القلب.

ممارسة التأمل

الضغط والكولسترول مرتبطان بشدة وهذا هو السبب في أنه من الضروري إدارته - سواء كان ذلك عن طريق التأمل أو أي طريقة صحية أخرى ، يمكن إدارة الدهون بشكل جيد من خلال محاولة الحفاظ على الأعصاب هادئة.

التمرين

التدريبات - سواء كانت تدريبات القوة أو تمارين القلب أو اليوجا - يمكن لأي شكل من أشكال التمارين أن يعمل على العجائب للتحكم في وزن الجسم، وعندما يتعلق الأمر بإدارة الكوليسترول بدون الستاتين ، يمكن أن يكون فقدان الوزن منقذًا حقيقيًا، حاول الحصول على 150 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدة إلى التمارين القاسية على الأقل خمسة أيام في الأسبوع لإدارة أفضل للكوليسترول ووزن الجسم وصحة القلب.