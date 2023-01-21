4 خطوات لصحة قلبك وتقليل نسبة الكوليسترول الضار

الكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم، يمكن أن يشكل تراكم مستويات الكوليسترول، بما يتجاوز المستويات الطبيعية، ويسبب مخاطر جسيمة على الصحة، ما يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، في حين أن هناك أنواعًا مختلفة من الكوليسترول، فإن البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) هو النوع الضار ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، على الرغم من أن الأدوية يمكن أن تساعد في تحسين الكوليسترول، فإن أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا، سلطت الضوء على إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد في السيطرة على الكوليسترول السيئ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".
الكوليسترول
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