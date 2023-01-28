اليوم السابع
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كهرباء مصر الوسطى: حملات مكثفة خلال الأيام المقبلة لضبط سارقى التيار بقرى الصعيد

السبت، 28 يناير 2023 10:35 م
كهرباء مصر الوسطى: حملات مكثفة خلال الأيام المقبلة لضبط سارقى التيار بقرى الصعيد وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف المهندس رافت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التى تضم عدد من محافظات الصعيد ، أنه بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر سيتم تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن استعدادات فصل الصيف وذلك للحفاظ على حق الدولة و جودة التغذية الكهربائية.
 
وأوضح شمعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الفقد في 30 يونيو الماضي بلغت 19.3 % ، موضحا أنه نتيجة للمجهودات المبذولة بالشركة انخفضت نسبة الفقد لتصل الى 17.80 فی أكتوبر الماضي بمقدار تحسن 1.45% مما أدى الى توفير سيوله نقديه بالشركة بلغت حوالی 100 ملیون جنيه.
 
وقال شمعة ، إن من أهم المجهودات التي أدت إلى تحسين الطاقة المباعة وكان له بالغ الأثر في تحسين نسبة الفقد قيام شرطة الكهرباء وحاملي الضبطية القضائيه بتحرير عدد 41 ألفا و580 محضر سرقة للتيار الكهربائي، وتم تحصيل مبلغ وقدره 303.63 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالی 2023/2022، مما أدى إلى زيادة الطاقة المباعة وتحسين نسبة الفقد.
 
وأشار شمعة إلى أن الشركة تطبق تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة بضرورة الالتزام  بقواعد وشروط محضر سرقة التيار الكهربائي التى حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك مجموعة  لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي والتى من بينها ضرورة تصوير الواقعة  والتى بدونها يعتبر محضر لاغى.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الفقد بالشبكة الكهربائية

مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء



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