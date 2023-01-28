ضعف وقطع المياه 12 ساعات عن مناطق بولاق والعمرانية فى الجيزة غدا

كتبت - مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تخفيض ضغوط مياه الشرب عن مناطق: "بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية"، وذلك من الساعة 12 مساء يوم غد الأحد الموافق 29 / 1 / 2023 وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 30 / 1 / 2023.

وكشفت "الشركة"، قطع المياه عن مناطق: "بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية" من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 30/ 1 / 2023 وحتى الساعة 10 من مساء نفس اليوم، وذلك لنهو أعمال الربط.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، خطوات تسجيل قراءة عدادات المياه خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر من خلال تطبيق "قراءتي"، وذلك على النحو الآتي:

1- تحميل تطبيق "قراءتي" من خلال Google play مجانا.

2- إنشاء حساب جديد من خلال إدخال بيانات العميل، والتي تشمل اسم المستخدم، واسم المشترك في الفاتورة، واختيار الشركة والفرع التابع له، وتسجيل الرقم القومي للعميل، ورقم الهاتف.

3- تعيين كلمة مرور مناسبة ومن ثم الضغط على أيقونة "إنشاء حساب".

4- تسجيل قراءة عداد المياه من خلال إدخال رقم المشترك المراد إدخال القراءة الخاصة به.

5- الضغط على التقاط صورة وتصوير القراءة الموجودة بالعداد، ومن ثم الضغط على أيقونة "تسجيل" وإدخال القراءة في الخانة المخصصة لها، ومن ثم الضغط على أيقونة "تأكيد".