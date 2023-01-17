5 خطوات لسداد فاتورة المياه أونلاين من خلال تطبيق "HCWW 125"

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، للمواطنين خطوات سداد فواتير استهلاك مياه الشرب إلكترونيا من خلال تطبيق "HCWW 125"، على النحو الآتى:
1- تحميل تطبيق 125 مجانا على الهاتف المحمول.
2- إنشاء المستهلك حساب بالبيانات المطلوبة.
3- تحديد المستهلك للشركة التابع لها.
4- إدخال المستهلك لرقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه.
5- ستظهر قيمة الفاتورة، ويتاح للمستهلك سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.
وأوضحت "الشركة" مزايا تطبيق "HCWW 125"، على النحو الآتي:
1- سداد فاتورة المياه "أونلاين".
2- تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
3- إرسال إشعارات بتوقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه.
4- التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
5- إمكانية تصوير أماكن الأعطال وإرسالها عبر التطبيق.
6- التعرف على كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.
كما حددت "الشركة"، خطوات تسجيل قراءة عدادات المياه خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر من خلال تطبيق "قراءتي"، وذلك على النحو الآتي:
1- تحميل تطبيق "قراءتي" من خلال Google play مجانا.
2- إنشاء حساب جديد من خلال إدخال بيانات العميل، والتي تشمل اسم المستخدم، واسم المشترك في الفاتورة، واختيار الشركة والفرع التابع له، وتسجيل الرقم القومي للعميل، ورقم الهاتف.
3- تعيين كلمة مرور مناسبة ومن ثم الضغط على أيقونة "إنشاء حساب".
4- تسجيل قراءة عداد المياه من خلال إدخال رقم المشترك المراد إدخال القراءة الخاصة به.
5- الضغط على التقاط صورة وتصوير القراءة الموجودة بالعداد، ومن ثم الضغط على أيقونة "تسجيل" وإدخال القراءة في الخانة المخصصة لها، ومن ثم الضغط على أيقونة "تأكيد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة