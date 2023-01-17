5 خطوات لسداد فاتورة المياه أونلاين من خلال تطبيق "HCWW 125"

كتبت - مرام محمد

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، للمواطنين خطوات سداد فواتير استهلاك مياه الشرب إلكترونيا من خلال تطبيق "HCWW 125"، على النحو الآتى:

2- إنشاء المستهلك حساب بالبيانات المطلوبة.

3- تحديد المستهلك للشركة التابع لها.

4- إدخال المستهلك لرقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه.

5- ستظهر قيمة الفاتورة، ويتاح للمستهلك سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

وأوضحت "الشركة" مزايا تطبيق "HCWW 125"، على النحو الآتي:

1- سداد فاتورة المياه "أونلاين".

2- تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

3- إرسال إشعارات بتوقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه.

4- التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

5- إمكانية تصوير أماكن الأعطال وإرسالها عبر التطبيق.

6- التعرف على كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

كما حددت "الشركة"، خطوات تسجيل قراءة عدادات المياه خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر من خلال تطبيق "قراءتي"، وذلك على النحو الآتي:

2- إنشاء حساب جديد من خلال إدخال بيانات العميل، والتي تشمل اسم المستخدم، واسم المشترك في الفاتورة، واختيار الشركة والفرع التابع له، وتسجيل الرقم القومي للعميل، ورقم الهاتف.

3- تعيين كلمة مرور مناسبة ومن ثم الضغط على أيقونة "إنشاء حساب".

4- تسجيل قراءة عداد المياه من خلال إدخال رقم المشترك المراد إدخال القراءة الخاصة به.

5- الضغط على التقاط صورة وتصوير القراءة الموجودة بالعداد، ومن ثم الضغط على أيقونة "تسجيل" وإدخال القراءة في الخانة المخصصة لها، ومن ثم الضغط على أيقونة "تأكيد".