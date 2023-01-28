ضبط كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والدقيق المدعم بمخزن غير مرخص في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

تمكنت حملة برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس وقيادات المركز، بالتنسيق مع مديرية التموين تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل الوزارة، من ضبط كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والدقيق المدعم داخل أحد المخازن غير المرخصة بناحية بندر سنورس، قبل تعبئتها وإعادة بيعها بالسوق السوداء.

كانت معلومات قد وردت تفيد قيام أحد الأشخاص بإدارة مخزن غير مرخص للسلع الغذائية بناحية أبو شارود ببندر سنورس، وقيامه بتجميع سلع تموينية مدعمة مثل السكر والأرز والزيت والمكرونة، وإعادة تعبئتها في أكياس أخرى تحمل أسماء شركات معروفة، بقصد الاتجار فيها وتحقيق مكاسب مادية، وذلك بالمخالفة للقانون 95 لسنة 1945 والقانون 109 لسنة 1980 والقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022 والقرار الوزاري 453 لسنة 1954 والقانون 281 لسنة 1994.

على الفور، تم تشكيل حملة تموينية مكبرة توجهت إلى موقع البلاغ، وتبين أنه عبارة عن مخزن كبير له باب حديد مغلق من الخارج، وتم العثور بداخل المخزن على كميات كبيرة من السلع الغذائية، وفوارغ أكياس سكر تمويني مدعم، وفوارغ أكياس مكرونة تموينية مدعمة، وفوارغ لأكياس أخرى لتعبئة الأرز والسكر والمكرونة تحمل أسماء وهمية، كما تم العثور على ماكينة تغليف، وميزان، وبانيو لزوم إعادة التدوير والتغليف.

كما تم العثور على سلع غذائية معبأة في أكياس مدون عليها أسماء شركات معتمدة وعلامات تجارية معروفة، وبحصر السلع الغذائية التي تم ضبطها بالمخزن تبين أنها عبارة عن 2510 كيلو أرز تمويني، و2475 كيلو مكرونة تموينية، و225 كجم دقيق، و160 كيلو عدس، و96 زجاجة زيت تمويني، و4600 كيس ملح طعام، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.