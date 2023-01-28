ضبط حاصلين على دبلوم انتحلا صفة طبيب ويديران مراكز طبية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

ضبطت حملة مشتركة من إدارة الرقابة التجارية ، بمديرية التموين والتجارة الداخلية، و إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، منتحلة صفة طبيبة بقرية منية الحيط، حاصلة على بكالوريوس زراعة، تدير مركزا للجلدية، وكمية كبيرة من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأعلنت الحملة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أنه تم غلق المركز وعرض الواقعة على النيابة العامة، كما ضبطت منتحل صفة طبيب علاج طبيعي، حاصل على دبلوم صناعي بمركز إطسا، وضبط أجهزة تخص مراكز العلاج الطبيعي، شملت 5 أجهزة تستخدم في مراكز العلاج، وهي جهاز ضغط زئبقي، وجهاز مساج كهربائي، وجهاز حامل أشعة تحت الحمراء، وجهاز تنبيه، وسماعة طبية.

كما تمكنت الحملة، من ضبط. 24 صنف داوئي غير مسجل بوزارة الصحة، بإجمالي 95 عبوة، منهم 3 صنف داوئي مسجل بوزارة الصحة، بإجمالي 29 عبوة، منهم صنفين داوئي منتهية الصلاحية، وغير صالح، بإجمالي 5 عبوات، وتنفيذ غلق للمركزين محل الشكوى، وأخطرت النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز، والأسواق، ومحلات الجزارة، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار، وسلامة المعروض، ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض.