اليوم السابع
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شرطة الاحتلال الإسرائيلى ترفع حالة التأهب إلى القصوى فى عموم البلاد

السبت، 28 يناير 2023 10:50 ص
شرطة الاحتلال الإسرائيلى ترفع حالة التأهب إلى القصوى فى عموم البلاد شرطة الاحتلال الإسرائيلي
كتب ـ عبد الوهاب الجندى

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أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، رفع حالة التأهب القصوى في أنحاء البلاد إلى أعلى المستويات، وذلك بعد عملية القدس التي نفذت بالأمس وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المستوطنين.

ووفق لهيئة الإذاعة الإسرائيلية، فإن الشرطة اعتقلت 42 فلسطينيا بعد الهجوم أمام كنيسة في القدس.

كما اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أقسام الأسرى داخل سجن "مجدو" وعزلت 40 أسيرا خارج غرفهم.

وأجلت الشرطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من مكان عملية القدس تحت حماية مشددة، بعد أن هاجمه المستوطنون وحمّلوه مسؤولية الاعتداء.

 

 


شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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فلسطين



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