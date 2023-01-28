مستوطنون يهاجمون وزير الأمن الإسرائيلى أثناء تفقده مكان إطلاق النار بالقدس.. فيديو

كتب محمد جمال

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة أجلت وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير، من مكان عملية القدس تحت حماية مشددة، بعد أن هاجمه المستوطنون وحمّلوه مسؤولية الاعتداء، بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت وسائل الإعلام أن مستوطنين صرخوا في وجه إيتمار بن غفير خلال تفقده مكان العملية قائلين "هذا حصل خلال ولايتك"، وحضر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى موقع تنفيذ العملية في مدينة القدس.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير يزور موقع حادث إطلاق النار

#العربية pic.twitter.com/tcB1HQkdSi — العربية (@AlArabiya) January 27, 2023

وقال بن غفير للتلفزيون الإسرائيلى: "علينا الرد على هذا الهجوم لأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو"، وصرح الوزير الإسرائيلي بأنه يجب تعديل تعليمات إطلاق النار.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، صورة تظهر بن غفير وهو يتحدث إلى ضباط أمن في الشرطة ممن هم في موقع العملية.

ولقي 7 إسرائيليين على الأقل مصرعهم وأصيب عدد آخر غير معروف، الجمعة، في عملية إطلاق نار بحي النبي يعقوب في مدينة القدس.