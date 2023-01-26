انطلاق الأنشطة الشتوية لإجازة نصف العام بمركز شباب الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت بمراكز الشباب بشمال سيناء الأنشطة الشتوية لإجازة نصف العام، وبدأت بمركز شباب الشيخ زويد بشمال سيناء، وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، انطلاق الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

وحضر فريح الحمايدة مدير إدارة شباب الشيخ زويد و محمد جمعة وكيل الإدارة بالشيخ زويد افتتاح الدورة الشتوية لكرة القدم طلائع، حيث بدأت المباراة الأولي بين فريق نجوم المستقبل مع فريق نجوم الشمال، وانتهت بفوز فريق نجوم المستقبل علي فريق نجوم الشمال بنتيجة 7 / صفر، و المباراة الثانية بين فريق نجوم العالم مع فريق أبطال العالم، وانتهت بفوز فريق نجوم العالم علي فريق أبطال العالم بنتيجة 2 / 1.

أما المباراة الثالثة بين فريق النجوم مع فريق مانشستر سيتي، وانتهت بفوز فريق النجوم علي فريق مانشستر سيتي بنتيجة 3 / 2، وأقيمت المباراة الرابعة بين فريق الأبطال مع فريق أولاد الريدز، وانتهت بفوز فريق الأبطال بنتيجة 5 / 4، و المباراة الخامسة بين فريق الريال الملكي مع فريق شباب المستقبل وانتهت بفوز فريق الريال الملكى بنتيجة 4 / 2، والمباراة السادسة بين فريق أسود الملاعب مع فريق نجوم سينا وانتهت بفوز فريق أسود الملاعب بنتيجة 1 / صفر.