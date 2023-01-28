زيلينسكي يعلن مقتل "أوكرانية" فى حادث إطلاق النار بعملية القدس

كتب عبد الوهاب الجندى

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن مقتل امرأة أوكرانية الجنسية في الهجوم الذي استهدف إسرائيليين في منطقة النبي داؤود المحتلة شمال العاصمة الفلسطينية القدس، في تغريدة نشره على حسابه بموقع تويتر.

وقال الرئيس الأوكراني: "نحن نشارك إسرائيلي الألم، خالص التعازي لذوي الضحايا".

وفى وقت سابق، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، رفع حالة التأهب القصوى في أنحاء البلاد إلى أعلى المستويات، وذلك بعد عملية القدس التي نفذت بالأمس وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المستوطنين.

ووفق لهيئة الإذاعة الإسرائيلية، فإن الشرطة اعتقلت 42 فلسطينيا بعد الهجوم أمام كنيسة في القدس.

كما اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أقسام الأسرى داخل سجن "مجدو" وعزلت 40 أسيرا خارج غرفهم.

وأجلت الشرطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من مكان عملية القدس تحت حماية مشددة، بعد أن هاجمه المستوطنون وحمّلوه مسؤولية الاعتداء.