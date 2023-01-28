روسيا تعلن مقتل 170 جنديا أوكرانيا وتدمير أنظمة صاروخية وتتقدم بدونيتسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها قتلت أكثر من 170 جنديا أوكرانيا، ودمرت عددا من الأنظمة الصاروخية والمدفعية، على عدة محاور، كما واصلت تقدمها في دونيتسك وزابوروجيه.

وقال المتحدث باسم وزار الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن خسائر الجانب الأوكراني بلغت على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك) ما يصل إلى 25 جنديا ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع "غفوزديكا" ومدفع M-777 أمريكي الصنع ، وعلى محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك) أكثر من 50 جنديا ومدفع M-777 أمريكي الصنع.

وأضاف كوناشينكوف أنه على محور دونيتسك بلغت الخسائر أكثر من 30 جنديا وراجمة صواريخ "غراد"، ومدفع ذاتي الدفع "بيون"، ومدفع هاوتزر وآخران من طراز "مستا – بي"، ومدفع M-777 أمريكي الصنع، إضافة إلى محطة رادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع AN / TPQ-37 ، فيما بلغت الخسائر على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه تدمير مستودعين للذخيرة والمدرعات ومقتل 70 جنديا.

وأشار المتحدث إلى أنه في سياق العمليات الهجومية الناجحة على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر ملائمة، بينما واصلت مجموعة قوات "الشرق" عمليات هجومية ناجحة على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وأكد اللواء كوناشينكوف إصابة 86 وحدة مدفعية للعدو في مواقع إطلاق النار، وقوات ومعدات عسكرية في 124 منطقة ، وإسقاط طائرة MiG-29 في إجواء دونيتسك، إضافة إلى تدمير 9 طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة واعتراض 8 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" و"أولخا".