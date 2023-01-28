رئيس مدينة إسنا يكشف قائمة المشروعات ضمن حياة كريمة فى القرى المختلفة.. صور

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وفي هذا الصدد يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتم العمل فى دعم القرى بصورة يومية، حيث يجرى العمل بعدة مشروعات منها العمل فى خط الإنحدار بمحطة رفع الحليلة التابع لمجلس قروى الحلة، كما يتم العمل بجدية فى إنشاءات وحدة إطفاء قرية الدير، كما يتم استمرار أعمال تركيب كابلات الكهرباء بقرية الكيمان ضمن مبادرة حياة كريمة لربط محولات الكهرباء.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل أيضاً ضمن حياة كريمة فى محطة المعالجة بقرية الكلابية تابع لمجلس قروى الحلة، ويجرى صيانة وتركيب الكشافات اعمدة الانارة بمدخل جزيرة راجح، وكذلك جاري العمل بمشروع إنشاء الشادر بقرية الدير، ويجرى استمرار العمل فى تنفيذ إنشاء مركز شباب الكيمان، كما يتم استمرار العمل في محطة الصرف الصحي بقرية توماس الوسطى التابع لمجلس قروي توماس وعافية.

وأوضح اللواء هشام السعدي، أنه تشمل قائمة المشروعات الجارية على الأرض بالقرى، العمل فى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين :- (الدور الأرضي يتكون من صالة ألعاب رياضية - تخاطب - مركز علاج طبيعي - حضانة - والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية - ورشة تدريب - عيادة تنظيم أسرة - مركز مودة)، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع شركة بداية للتشييد والبناء بإشراف المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك تركيب كشافات لطريق قرية الوسطى التابع لمجلس قروي توماس وعافية، كما يجري استمرار تركيب الكابلات الأرضية حلقة ربط لمحولات الكهرباء بالوحدة المحلية بالنمسا، ويجرى استمرار العمل في مبنى محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية العضايمة على قدم وساق لدعم القرية المحرومة من الصرف الصحى على مدار السنوات الماضية، كما يتم العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان.



أعمال تركيب كابلات الكهرباء بقرية الكيمان



العمل بمحطة المعالجة بقرية الكلابية تابع لمجلس قروى الحلة



العمل بمشروع إنشاء الشادر بقرية الدير



العمل بمشروعات حياة كريمة بإسنا



العمل فى إنشاءات وحدة إطفاء قرية الدير



العمل فى خط الإنحدار بمحطة رفع الحليلية بإسنا



إنشاءات محطة المعالجة بقرية الكلابية تابع لمجلس قروى الحلة



تركيب كابلات الكهرباء بقرية الكيمان



جانب من العمل فى خط الإنحدار بمحطة رفع الحليلية



خط الإنحدار بمحطة رفع الحليلية التابع لمجلس قروى الحلة



محطة المعالجة بقرية الكلابية تابع لمجلس قروى الحلة