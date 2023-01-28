الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس تخفيف الأعباء على طلاب الدراسات العليا من خلال تقليل الأوراق المطلوبة للتسجيل والمنح لمرحلتى الماجستير والدكتوراه مع الإهتمام بنشر الأبحاث في المجلات والدوريات العلمية وزيادة الإنتاج العلمي للجامعة.

وفي سياق متصل اجتمع الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بأعضاء لجنة تنقيح الأوراق والمستندات المطلوبة كمتطلبات التسجيل والتشكيل والمنح لطلاب الدراسات العليا، معلناً إضافة شرط إلى شروط منح طالب الدراسات العليا ضرورة حضور طالب الماجستير لعدد 2 مؤتمر علمي بالإضافة إلى حضوره عدد 2 سمينارات أو مناقشات للرسائل وذلك حرصاً من قطاع الدراسات العليا والبحوث على رفع الوعي العلمي لطالب الدراسات العليا وزيادة التواصل المباشر مع الإضافات العلمية وتحديثات المجتمع العلمي.

وفيما يخص طلاب الدكتوراه أضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا أنه يشترط على الطالب حضور عدد 3 مؤتمرات علمية قبل منح الطالب للدرجة العلمية إلى جانب حضوره عدد 3 سمينارات أو مناقشات للرسائل.

حضر الإجتماع الدكتورة ثناء النحلة الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري، والدكتور شعبان حفنى الأستاذ المتفرغ مناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية التربية ، الدكتورة شرين البنا وكيل كلية العلوم للدراسات العليا، الدكتور سامي عبد الملك وكيل معهد الإستزراع السمكي للدراسات العليا، الدكتور أشرف غالى وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، و مصطفى عامر مدير المكتبة المركزية، و فادية أحمد رمضان مدير إدارة القيد والتسجيل بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

وفى نهاية الإجتماع أوضح الدكتور محمد سعد زغلول أن حضور المؤتمرات قد يكون داخل الكلية الخاصة بالطالب أو في الكليات المناظرة لتخصصه وذلك تسهيلاً على الطلاب ،موضحاً أن الجامعة تضع الإستفادة العلمية وجودة المخرجات البحثيه من أهم أولوياتها، مطالباً بضرورة إعداد نموذج موحد للجامعة يفيد بحضور الطالب هذه المؤتمرات .