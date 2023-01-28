رئيس جامعة القناة يدعو للمشاركة فى برنامج دعم المشاريع بوزارة الاتصالات

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن برنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية الذى تدعمه وزارة الاتصالات يعد فرصة كبيرة لجميع الطلاب والخريجين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس؛ لأنه يساعد على تحويل المشروعات البحثية ومشروعات التخرج إلى واقع فعلى ملموس، مما يسهم فى دعم البحث العلمى والباحثين، فالتمويل والدعم المالى من أهم معوقات تطبيق الأبحاث العلمية التى تحتاج إلى توافر الإمكانيات المادية.

وتابع "مندور"، أن مبادرة دعم التعاون البحثى "إيتيدا"، صممت لدعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية ITAC وهو عبارة برنامج دعم مشاريع التخرج ضمن مشاريع طلبة الجامعات لطلاب السنة الأخيرة والمسجلين فى كليات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي.​​​