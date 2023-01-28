رئيس جامعة القناة يدعو للمشاركة فى برنامج دعم المشاريع بوزارة الاتصالات

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن برنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية الذى تدعمه وزارة الاتصالات يعد فرصة كبيرة لجميع الطلاب والخريجين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس؛ لأنه يساعد على تحويل المشروعات البحثية ومشروعات التخرج إلى واقع فعلى ملموس، مما يسهم فى دعم البحث العلمى والباحثين، فالتمويل والدعم المالى من أهم معوقات تطبيق الأبحاث العلمية التى تحتاج إلى توافر الإمكانيات المادية.
وتابع "مندور"، أن مبادرة دعم التعاون البحثى "إيتيدا"، صممت لدعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية ITAC وهو عبارة برنامج دعم مشاريع التخرج ضمن مشاريع طلبة الجامعات لطلاب السنة الأخيرة والمسجلين فى كليات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي.
كما ألقى رئيس الجامعة الضوء على المنح التى تقدمها وزارة الاتصالات ممثله فى مراكز إبداع مصر الرقمية، تتمثل فى برنامج دعم مشاريع التخرج للكليات الفنية والعلمية ، وبرنامج دعم المشاريع البحثية لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين .
فيما أفادت الدكتورة ياسمين محمد حسن مدير مركز إبداع مصر الرقمى CREATIVA بالجامعة أن البرنامج يهدف إلى دعم مشروعات تخرج طلاب الفرقة النهائية بكليات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي والحاسبات والمصرية الصينية والمشاريع ذات الصله بتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أنه سيتم عقد ندوة تعريفية أونلاين للإعلان عن المنح وكيفية التقديم وذلك يوم الإربعاء الموافق 1 فبراير الساعة 7 مساءاً يحاضر بها الدكتور عمرو صفوت مدير قسم التعاون الأكاديمي للتكنولوجيا المعلومات (ITAC ).
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