رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على توفير كافة التيسيرات الممكنة للقطاع الصناعى

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على توفير كافة التيسيرات الممكنة للقطاع الصناعي، موضحا إنه وجه وزير المالية بصرف دعم الصناعات بداية من العام القادم، موضحا أن كافة المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها، والعمل على إيجاد وفرة للخامات ومستلزمات الإنتاج، مضيفا أن مبادرة الصناعة والزراعة 11%؜ سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل.

وأوضح أن مدينة حدائق العاصمة صدر قرار من رئيس الجمهورية بإنشائها 2020، والحي الأول بها مكون من 30 ألف وحدة سكنية.

وأضاف فى مؤتمر صحفي خلال تفقده مدينة حدائق العاصمة، إنه أصدر توجيهاته للوزراء، بالعمل على تشغيل كافة المرافق بالحي الأول.

وأوضح إنه سيتم إنشاء 70 ألف وحدة سكنية أخري بالمدينة ، مشيرا أن الدولة هدفها حصول كل شاب على وحدة سكنية على مدي زمني كبير فى السداد، موضحا أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق مطلب أساسي لحقوق الإنسان وهو سكن لكل مواطن.