اليوم السابع
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حياة كريمة تحقق حلم الملايين و"العواشرة" تنتظر وصول الخدمات والوحدة الصحية

السبت، 28 يناير 2023 08:00 م
حياة كريمة تحقق حلم الملايين و"العواشرة" تنتظر وصول الخدمات والوحدة الصحية د. ممدوح غراب محافظ الشرقية
عبد الحليم سالم

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ساهمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحقيق حلم ملايين الشراقوة في مختلف قرى ومراكز محافظة الشرقية خلال الفترة الماضية، وكذلك ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، والتي بدأت بالفعل الدخول لعدد من قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية .

وتنفذ مبادرة حياة حياة مشروعات فى مختلف مناطق الجمهورية بتكاليف تصل لنحو تريليون جنيه لخدمة 60 مليون مواطن .

ومن بين القرى التي انتظرت طويلا مبادرة حياة كريمة قرية اكياد البحرية التابعة لمركز فاقوس ،ولا سيما أن هناك عشرات التوابع لها وبها مئات الالاف من المواطنين الذين ينتظرون دخول الخدمات وعلى رأسها منطقة العواشرة التي تنتظر تحقيق حلم انشاء وحدة صحية ورصف الطريق المؤدى للقرية انطلاقا من الطريق الرئيس عند منطقة أباظة لخدمة نحو 20 ألف مواطن ،علاوة على تحويل المصرف الى مصرف مغطى وتوسعة الطريق بجانب المساهمة بشكل كبير في توفير بقية الخدمات للمنطقة ومنها مركز شباب ونقطة شرطة ووحدة إطفاء ووحدة بيطرية .

ونجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير أهم شريان حيوى وهو طريق الصالحية القديمة فاقوس وتطويره وتوسعه الطريق لنحو 40 مترا ،وبدء عمل الطريق اتجاهين مع تطوير الخدمات على جانبيه ،خاصة في قرية الصالحية القديمة والعزازى والكبايشة واكياد ،وكافة القرى على طول الطريق من خلال دعمها بمرافق الغاز الطبيعى والصرف الصحى وخطوط المياه الجديدة وشبكات وكابلات الكهرباء وتدعيم الكبارى التي يمر عليها الطريق وفق توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،والذى تعهد بتوصيل المرافق لكافة القرى ضمن مبادرة حياة كريمة لخدمة الأهالي  .

 


العواشرة

حياة كريمة

الشرقية

ممدوح غراب

الصالحية القديمة

اكياد البحرية



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