حياة كريمة فى الشرقية.. فحص 2139 مواطنا فى قافلة طبية بقرية السنيطة "صور"

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية السنيطة التابعة لمركز ومدينة فاقوس، ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن القافلة قدمت خدماتها من خلال 14 عيادة طبية، اشتملت على العديد من التخصصات، ونجحت خلال يومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2139 مواطن من أهالي القرية، بواقع 299 حالة في تخصص الباطنة، 44 حالة جراحة عامة، 302 العظام، 410 الأطفال، 53 النساء والتوليد، 288 الجلدية والتناسلية و 38 تنظيم الأسرة، 197 أنف وأذن، 205 الرمد، 100 القلب والأوعية الدموية، و 82 المسالك البولية، 131 أسنان.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل 13 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، هذا بخلاف حالة كسر بعظمة الساق وإحالتها لعمل رد وتجبيس، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمنسق القوافل الطبية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.



القافلة الطبية



القافلة الطبية



القافلة الطبية