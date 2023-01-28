حياة كريمة بالأقصر.. 88 مشروع صرف صحى فى المراكز بتكلفة 4.1 مليار جنيه.. صور

الأقصر- أحمد مرعى

نجاحات كبرى ومشروعات قومية تاريخية يشهدها قطاع الصرف الصحى بالأقصر، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبمتابعة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبتكاتف الجهود الحكومية وتعاون وزارات التنمية المحلية والإسكان وكافة الجهات والهيئات المعنية.

وفي هذا الصدد ، أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن عدد مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة تجاوز (88) مشروع بتكلفة تزيد عن (4,1) مليار جنيه، لتحسين مستوي المرافق والبنية التحتية وخدمة أكثر من (1,391) مليون نسمة من سكان المحافظة، لافتاً إلي أن محافظة الأقصر تشهد قفزة غير مسبوقة في قطاع مشروعات الصرف الصحي.

وأشار محافظ الأقصر، إلي أن المشروعات يتم تنفيذها بكافة مدن ومراكز المحافظة لرفع مستوي المرافق، وتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات للمواطنين، لافتاً إلي أنه يتابع سير المشروعات بإنتظام لدفع وتيرة العمل بها وضغط الجدول الزمني لإنهاؤها في أقرب وقت.

وفي هذا السياق، أعد المركز الإعلامي لمحافظة الأقصر، تقريراً عن كافة مشروعات الصرف الصحي بمحافظة الأقصر التي يشرف علي تنفيذها الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والذي أعلن عن مواصلة العمل بالمشروعات طبقاً للتكليفات والتعليمات الواردة، معربين عن إعتذارهم لظهور بعض العوائق أثناء تنفيذ المشروعات كتأخر توريد المهمات بسبب الظروف الحالية والأزمة الإقتصادية العالمية، مؤكدين أن المشروعات تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد.



استمرار العمل بمشروع الصرف الصحى بالنمسا



العمل اليومي بمشروع الصرف الصحى بالنمسا



إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية المساوية



تنفيذ وصلات الصرف المنزلية بالقرى ضمن حياه كريمة بالقرى



تنفيذ وصلات الصرف المنزلية بالقرى ضمن حياه كريمة



رئيس مياه الأقصر يتابع تنفيذ وصلات الصرف المنزلية بالقرى



متابعة إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية المساوية



متابعة تنفيذ وصلات الصرف المنزلية بالقرى ضمن حياه كريمة



محافظ الأقصر يعلن تنفيذ 88 مشروع صرف صحى



مشروع الصرف الصحى بالنمسا



مشروعات الصرف الصحى بمدينة أرمنت



مشروعات الصرف الصحى بمدينة إسنا



مشروعات الصرف الصحى بمدينة الأقصر



مشروعات الصرف الصحى بمدينة البياضية



مشروعات الصرف الصحى بمدينة الزينية



مشروعات الصرف الصحى بمدينة الطود_1



مشروعات الصرف الصحى بمدينة القرنة_1