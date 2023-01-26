تنفيذ 88 مشروع صرف صحى بـ4.1 مليار جنيه لتحسين مرافق الأقصر.. إنفوجراف

الأقصر – أحمد مرعى

نجاحات كبرى ومشروعات قومية تاريخية يشهدها قطاع الصرف الصحى بالأقصر، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبمتابعة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبتكاتف الجهود الحكومية وتعاون وزارات التنمية المحلية والإسكان وكافة الجهات والهيئات المعنية.

وفي هذا الصدد ، أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن عدد مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة تجاوز (88) مشروع بتكلفة تزيد عن (4,1) مليار جنيه، لتحسين مستوي المرافق والبنية التحتية وخدمة أكثر من (1,391) مليون نسمة من سكان المحافظة، لافتاً إلى أن محافظة الأقصر تشهد قفزة غير مسبوقة في قطاع مشروعات الصرف الصحي.

وأشار محافظ الأقصر، فى بيان صحفى، إلي أن المشروعات يتم تنفيذها بكافة مدن ومراكز المحافظة لرفع مستوى المرافق، وتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أنه يتابع سير المشروعات بإنتظام لدفع وتيرة العمل بها وضغط الجدول الزمني لإنهائها في أقرب وقت.

وفي هذا السياق، أعد المركز الإعلامي لمحافظة الأقصر، تقريراً عن كافة مشروعات الصرف الصحي بمحافظة الأقصر التي يشرف على تنفيذها الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والذي أعلن عن مواصلة العمل بالمشروعات طبقاً للتكليفات والتعليمات الواردة، معربين عن اعتذارهم لظهور بعض العوائق أثناء تنفيذ المشروعات كتأخر توريد المهمات بسبب الظروف الحالية والأزمة الإقتصادية العالمية، مؤكدين أن المشروعات تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد.

فيما أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تفاصيل العمل فى الخطة الاستثمارية بقطاع الطرق، حيث تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالى أطوال 57 كم بمراكز ومدن المحافظة، كما تم تنفيذ أعمال إنترلوك بمدينة الأقصر بتكلفة إجمالية 124 مليون جنيه، كما يجرى تنفيذ الخطة الاستثمارية 2022-2023 بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.



محافظ الأقصر يعلن تنفيذ 88 مشروع صرف صحى



مشروعات الصرف الصحى بمدينة أرمنت



مشروعات الصرف الصحى بمدينة إسنا



مشروعات الصرف الصحى بمدينة الأقصر



مشروعات الصرف الصحى بمدينة البياضية



مشروعات الصرف الصحى بمدينة الزينية



مشروعات الصرف الصحى بمدينة الطود_1



مشروعات الصرف الصحى بمدينة القرنة_1









