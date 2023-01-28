حملات مفاجئة لمكافحة ظاهرة النباشين.. وتكثيف حملات النظافة فى الإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف الحملات المكبرة على بؤر الفريزة والنباشين، وكذلك شن حملات النظافة بشكل دوري، حفاظاً على البيئة والارتقاء بمستوى النظافة على مستوى أحياء المحافظة.
وتنفيذا لذلك، شن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة على الفريزة والنباشين إستهدفت عزبة الشامي وأسفرت الحملة عن مصادرة 6جوانب فرز و4 أجولة مخلفات وتم إعدام الفرز بمكبس سيارة شركة نهضة مصر مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
وأكد محافظ الإسكندرية علي جميع الأجهزة التنفيذية بأستمرار حملات القضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لعدم الإلتزام بقواعد النظافة حيث إنها تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شدظ على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة ومفاجئة ودورية على المحال والمطاعم الكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة، وكذا الحد من ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن انتشار القمامة وعدم الالتزام بقواعد النظافة تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة، كما أن لها آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة؛ موجها بأهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات والضرب بيد من حديد لمنع انتشار القمامة في شوارع المحافظة.
وأوضح المحافظ؛ أن إجمالى أوزان المخلفات الصلبة التي تم جمعها من جميع الأحياء منذ بداية العام الحالي قد بلغت نحو 80 ألف طن ، لافتا إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية قامت ب 4 حملات مكبرة منذ بداية العام وحتى الآن على المنشآت المخالفة والتي لم تطبق الاشتراطات البيئية، وقد تم خلال الحملات تحرير 58 محضر للحد من المخالفات البيئة بمناطق (المكس - جليم - منطقة بحرى - شارع بورسعيد بحى شرق).
كما قامت شركة نهضة مصر برفع 23 ألف طن مخلفات صلبة، خلال أسبوع ، وكثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا علي الصحة العامة للمواطنين.
حملات مفاجئة ودورية لمكافحة ظاهرة النباشين (1)
حملات مفاجئة ودورية لمكافحة ظاهرة النباشين (2)
حملات مفاجئة ودورية لمكافحة ظاهرة النباشين (3)
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