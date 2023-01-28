حملات مفاجئة لمكافحة ظاهرة النباشين.. وتكثيف حملات النظافة فى الإسكندرية

وتنفيذا لذلك، شن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة على الفريزة والنباشين إستهدفت عزبة الشامي وأسفرت الحملة عن مصادرة 6جوانب فرز و4 أجولة مخلفات وتم إعدام الفرز بمكبس سيارة شركة نهضة مصر مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الإسكندرية علي جميع الأجهزة التنفيذية بأستمرار حملات القضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لعدم الإلتزام بقواعد النظافة حيث إنها تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.