حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإيقاف بناء بأحياء الإسكندرية

شنت أحياء الأسكندرية ، حملات مكبرة وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية في المحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وشنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم بالتنسيق مع حي شرق تحت إشراف الدكتورة رباب مدني، حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف ، حيث تم فك شدة خشبية بشارع ابن منقذ، وكذا فك شدة خشبية بعزبة الموظفين، فضلا عن إيقاف أعمال بناء هنجر بأبيس الثانيه وتم التحفظ على خلاطة، بالإضافة إلى إزالة بعض المباني بمنطقة أبيس الأولى، والتحفظ علي كمية كبيرة من الأسمنت، وعدد من براميل المياه المستخدمة في أعمال البناء.

وقام حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول بحملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية أسفرت عن إزالة 17 حالة بناء متغيرات مكانية بحوض صبحي وعزب التوفيقية والطوير والمراغي الجديدة ومحسن وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأزال حي العامرية أعمال بناء مخالف بقرية الكرنك النهضة عبارة عن بناء غرفتين وتعلية سور تم إزالتهم بالكامل وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير عدد من قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة قبلى طريق إسكندرية -مطروح الساحلى ك 46 حيث تم هدم أسوار بطول 95 م وأرتفاع 2م، وسور بطول 20 م وأرتفاع 2.40 م، و 3 أعمدة خرسانية و3 غرف بارتفاع 3.5 م وسقف خرسانى، وتم التحفظ على بوابات حديد وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وتُواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.



