اليوم السابع
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حبس قاتل عمته وزوجها لسرقة مشغولاتها الذهبية فى محرم بك بالإسكندرية

السبت، 28 يناير 2023 02:47 م
حبس قاتل عمته وزوجها لسرقة مشغولاتها الذهبية فى محرم بك بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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قررت نيابة محرم بك في الإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سيدة وزوجها بالشقة محل سكنهما بدائرة قسم محرم بك، لسرقتهما وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد ببلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص وزوجته بعقار كائن بدائرة القسم، وتبين سرقة متعلقاتهما (هاتف محمول ، مشغولات ذهبية) داخل الشقة محل سكنهما بدائرة القسم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة، نجل شقيق المجنى عليها  له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل.


عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه عقب تسلله لشقة المجنى عليها لسرقتهما وعند مشاهدتهم له قام بالتعدي عليهم 

 واستولى على هواتف محمولة ومصوغات ذهبية وفر هاربا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وما ارتكبه من جرائم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات .

 


أخبار الإسكندرية

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