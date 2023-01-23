حبس عاطل 4 أيام لحيازته 21 كيلو حشيش لترويجها على المتعاطين بشبرا الخيمة

قررت جهات التحقيق، بمحافظة القليوبية، حبس عاطل، له معلومات جنائية، وسبق اتهامه بعدد من القضايا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية، حيث تم ضبطه وبحوزته 21 كيلو جرام من مخدر الحشيش أثناء قيادته سيارته بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، وسبق اتهامه بعدد من القضايا، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، حال استقلاله سيارته الملاكي بمحيط محل سكنه، وبحوزته "21 كيلو جرام لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، والسيارة الملاكي لتسهيل تنقلاته، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (300 ألف جنيه تقريباً)، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.